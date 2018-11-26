تعلمي بنفسك كيف تصنعين أفضل 3 ماسكات لوجهك المرهق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 05:33 مساءً - مع تعدد مهام المرأة اليومية، وازدحام جدولها بالعديد من الأعمال، بات من الصعب عليها الذهاب إلى مراكز التجميل للاعتناء ببشرتها المرهقة.



ونظرًا لأن هناك إمكانية لتحقيق هذا الاعتناء دون الخروج من المنزل، قررنا اليوم تعريفكِ الخليج 365 على أحسن وأفضل الماسكات التي يُمكنكِ اللجوء إليها للتخلص من إرهاق بشرتكِ:

زيت الزيتون وزبدة الكاكاو

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة من الزنجبيل

طريقة التحضير:

جهزي وعاءً مناسباً لمزج زبدة الكاكاو وزيت الزيتونجيدًا مع بعضهما البعض، ثم أضيفي إليهما الزنجبيل واستمري في التقليب.

ولكن احرصي قبل فرده على بشرتكِ أن يكون وجهكِ نظيفًاً ثم اتركيه مدة لا تقل عن 25 دقيقة قبل شطفه بالماء.

كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين النتيجة.



الحليب وزيت اللوز

المكونات:

2 ملعقة ونصف من الحليب السائب

1 ملعقة ونصف من زيت اللوز

طريقة التحضير:

لدقائق معدودة، اخلطي الحليب السائل مع زيت اللوز ثم ضعي المكونات على بشرتكِ فترة لا تقل 30 دقيقة.



بمجرد انتهاء الوقت، اشطفي وجهكِ ولا تنسي تكرار الوصفة 4 مرات أسبوعيًا للتخلص من الإرهاق وتوحيد لون البشرة.



الليمون والزبادي

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

2 ملعقة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

الخطوات السابقة نفسها ولكن مع مراعاة ترك القناع على البشرة فترة تصل إلى 35 دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر.



تُكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا لنتائج مضمونة.

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