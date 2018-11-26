منى زكي تختار هذه الأزياء لتبدو أصغر سنًّا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 05:33 مساءً - منى زكي من النجمات العربيات اللواتي استطعن أن يحافظن على تألقهنّ عبر السنوات، بل نشعر أنها كلما تقدمت في السن، كلما بدت أصغر وأكثر اشراقًا، فهي اليوم في الـ 42 من عمرها، غير أنها تبدو كشابة في العشرينيات، والسر من وراء هذا المظهر الشاب، هو ملامحها الناعمة وخياراتها اللافتة من الأزياء، التي تلعب دورًا كبيرًا في مساعدتها لتبدو أصغر سنًّا.



خيارات منى زكي من الأزياء التي تجعلها تبدو أصغر سنًّا:



لفتنا عدد من الاطلالات التي تألقت بها منى زكي مؤخرًا، والتي جعلتها تبدو أصغر سنًّا، إن كان لجهة خياراتها من الألوان الجريئة، أو من أقمشة الترتر البراقة، أو من الفساتين القصيرة، أو حتى من التصاميم العصرية المواكبة للموضة، وإليكِ بعض الأمثلة.



منى زكي في فستان قصير من الترتر البراق:



اطلالة رائعة شاهدنا بها منى زكي في إحدى المناسبات، حيث اختارت فستانًا قصيرًا من الترتر البراق الملون، مزيّنًا بكشاكش ناعمة من الدانتيل عند منطقة الصدر والأكمام، وقد زينت اللوك بمجوهرات أنيقة عبارة عن أقراط وسوار، وبدت غاية في الإشراق والنعومة.





منى زكي في جمبسوت باللون الأسود:



خلال مهرجان الجونة السينمائي لعام 2018، شاهدنا منى زكي في عدد من الاطلالات المميزة، منها اللوك الذي اختارت فيه جمبسوت أسود بتصميم مبتكر بقصة الكتف الواحد، وقد نسقت معه اكسسوارات ذهبية، وحذاءً بكعب عالٍ أسود، وبدت عصرية من دون مبالغة.





فستان باللون الأزرق اختارته منى زكي:



كذلك شاهدناها على السجادة الحمراء، في فستان ناعم بقصة الكتف الواحد باللون الأزرق، مزيّن بشكل ناعم بحبات من الكريستال البراقة، نسقت معه صندلًا بكعب باللون الفضي، وشنطة يد براقة، وأكملت اللوك بمجوهرات فاخرة من دار “بولغاري” Bulgari.





شاهدي خيارات منى زكي من الأزياء التي جعلتها تبدو أصغر في السن، واستوحي منها لمناسباتكِ المقبلة.

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