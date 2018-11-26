يوم في حياة خبيرة المظهر آرام قباني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 05:33 مساءً - تتميز آرام قباني، خبيرة المظهر، بروعة تنسيق الألوان واختيار كل ما يتعلق بالمظهر بطريقة مبهرة ومناسبة لأي شخصية.

دخلت المجال منذ الصغر، ومع مرور السنين أصبحت أكثر خبرة، وتطمح الآن إلى متابعة العمل في موهبتها وصقلها وتنميتها أكثر، وكانت قد سافرت إلى لندن، حيث التحقت هناك بدورات متخصصة على أيدي خبراء عالميين من أوروبا وأمريكا.



تصمِّم آرام سنوياً ما يقرب من ١٢٠ قطعة، ما جعل منها خبيرة موضة ومظهر عالمية، تلجأ إليها أكبر الماركات، وتحرص كثيراً على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي تنسيقاتها، كما ترشدهم عبر "إنستجرام" و"الإيميل" إلى اختيار ما يناسبهم.



وللتعرف عليها أكثر، أجرينا معها في "الخليج 365" الحوار التالي:



- ما أول ما تفعلينه عندما تستيقظين من النوم؟



أحتسي القهوة، ثم أمارس رياضتي اليومية.



- ما القطعة التي تختارينها من خزانتكِ على عجل ودون سابق تصميم؟



أنا دائماً على عجلة من أمري. في إطلالات الكاجوال أختار الهوديز.





- كيف تحافظين على رشاقتكِ؟



أحرص على ممارسة الرياضة من ٥ إلى ٦ مرات في الأسبوع بهدف الحفاظ على صحتي، ولا أتخذ أي قرار إلا بعد القيام برياضة الصباح، لأصبح في أفضل حالاتي الصحية والعقلية والنفسية.



- ما قطعة الـ Must Have في إطلالاتكِ اليومية؟



الأساور.



- كيف تصفين علاقتكِ بالموضة؟



علاقة عشق.



- مَن الشخصية المؤثرة في خياراتكِ ممن حولكِ؟



شقيقاتي.



- ماذا نجد في حقيبة آرام قباني يومياً؟



بيرفيوم، جلوسير، labello، دهن مسك، بلاشر، وwisp max fresh.





- ما القطعة التي لا تتخلَّين عنها في خزانتكِ؟



لا أتخلى عن الفساتين البيضاء وملابس الرياضة التي أحبها، وهي عادةً ما تكون من ماركة alo.



- ما أجدد قطعة اشتريتها؟



Sophia Webster.



- ماذا تعني لكِ النظارات الشمسية؟



شيء ضروري جداً، فأنا أضعها طوال اليوم حتى بعد غروب الشمس، لأن الأنوار العالية تزعجني، خاصةً في "الفاشن ويك".





- ما تصميم الحذاء الذي تفضلينه؟



أحذية أكوازورا.