صيحة جريئة جربيها هذا الخريف.. هل ستختارينها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 05:33 مساءً - من الصيحات الجريئة التي ظهرت هذا العام هي اعتماد الجوارب مع حذاء بـ كعب عال، وتمزج هذه الصيحة بين أسلوب الأزياء الرياضية المتمثلة في الجوارب الممتدة لمنتصف الساق وبين حذاء كلاسيكي بصيحة الـpump أو صندل مفعم بالأنوثة، ليعطي هذا التباين إطلالة مميزة تناسب مشاوير النهار أو النزهات المسائية.



اعتمدت هذه الصيحة عددٌ من النجمات العالميات، مثل عارضة الأزياء كيندال جينر التي اعتلت منصة عرض أزياء علامة مارك جاكوبس في ربيع ٢٠١٧ مرتدية زوجاً من الجوارب الممتدة إلى فوق الركبة، وانتعلت معه حذاءً بكعب من المخمل الأرجواني، ونسقت هذه الصيحات الجريئة مع معطف فضي أنيق.

أما تايلور سويفت فتفضل ارتداء التنانير القصيرة مع الجوارب العالية للفخذ مع أحذية الـ pump ذات الكعب العالي، كما نسقت الصيحة نفسها مع صندل أسود عصري، وفي إطلالة أخرى مع شورت.

وتوالت النجمات مثل سيلينا غوميز وريهانا وغيرهما في اعتماد هذه الصيحة، ولكن في النهاية لم نرَ الأمر غريباً؛ لأنهن معتادات على الاختيارات الجريئة.



أطلت فرح الهادي معتمدة زوجاً من جوارب ماركة غوتشي مع حذاء الـpump بكعب عالٍ بحزام يلف الكاحل، واختارت مع هذه الصيحة العصرية تنورة ميدي سوداء مزينة بطيات البليسيه من المخمل من الموسلين الشفاف، ونسبته مع تي شيرت مزين بشعار غوتشي، الماركة المفضلة لديها، ويمكننا القول إن الإطلالة بالكامل جريئة وعصرية تناسب شابة بعمرها نفسه.



وقبل فرح الهادي، كانت مدونة الموضة ديما الأسدي قد اعتمدت الصيحة نفسها عند حضورها فعاليات أسبوع الموضة الباريسي؛ حيث اعتمدت زوجاً من الجوارب متوسطة الطول مع صندل بتصميم عصري، ونسقت هذه الصيحة مع فستان يلف قوامها وطوله يمتد فقط إلى الركبة ليظهر تفاصيل صيحة الجوارب.

اقرئي أيضاً:

أحذية الـ Biker Boot من وحي النجمات ومدونات الموضة

كيف اختارت مدونات الموضة إطلالات الخريف؟

طريقة تنسيق الجاكيت من وحي الفاشينيستات