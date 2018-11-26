كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - طارق شوقي يكشف عن خاصية جديدة بالتابلت المدرسي - تعرف عليها

كتب: محمود الشريف

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، على أن كل طالب سيكون لديه الكتاب الورقي والمحتوى الإضافي علي التابلت، الذي تم وضعه ومراجعته بالتعاون مع الشركاء الذين طبقوا جهود مضنية على الدروس والمناهج.

وأوضح شوقي خلال كلمته بمؤتمر التعليم الدولى بجلسة "مرحلة تحول التعليم في مصر" أن ما يحدث هو استثمار معرفي نستطيع زيادته طول الوقت، ولكننا سنسمح بجزء بسيط منه خلال هذا العام، معقبا "لو في مشكلة هنعدلها او نحلها".

وأضاف الوزير إن التابلت يضم خاصية تسمح للوزارة بارسال رسائل للطلاب ، وهذا حصيلة شغل وجهد آلاف من الناس، وكل هذا للصف الأول الثانوى فقط".