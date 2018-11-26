كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - الحدود يتقدم على دجلة بهدفين لهدف في الشوط الأول

حرس الحدود

انتهى الشوط الأول من لقاء حرس الحدود ووادي دجلة، بتقدم الفريق العسكري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي تجمعهما بملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز إيدو موسيس هدف التقدم للحرس بالدقيقة 14 من عمر اللقاء، وعزز التقدم إبراهيم عبد الخالق بهدف ثان بالدقيقة 45 وبنفس الدقيقة يقلص كريم ممدوح الفارق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الحرس بهدفين مقابل هدف.