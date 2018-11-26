كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - وزير التعليم: تسليم "التابلت" خلال أيام وبه نسخة "بي دي اف" من كتاب المدرسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التابلت الذي سيحصل عليه الطلاب خلال أيام يضم كتاب المدرسة بنسخة "pdf"، بجانب محتوى إضافي متعدد المصادر.

وأضاف شوقي، خلال جلسة التعليم الدولي، بمعرض "Cairo ICT"، أن مركز المناهج التابع للوزارة "بيفصص" المعلومات والمحتوى الإضافي للتحقق منهما، وحل المشاكل والعقبات التي قد تطرأ كافة.

وأكد أن المركز القومي لتطوير المناهج، راجع 6 ألاف مقطع فيديو، مشيرا إلى أن الكتاب الموجود مع الطلاب مرتبط بفيديوهات موجودة على التابلت، وأن بنك المعرفة يحتوي على مكتبة رقمية ودليل دراسي ورسائل للطلاب من الوزارة، فضلا عن الدروس المزودة بمحتوى تفاعلي.