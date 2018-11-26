كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - شوقي: "تطوير المناهج" راجع جميع الأفلام والفيديوهات الموجودة ببنك المعرفة

كتب: محمود الشريف

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن بنك المعرفة كان محتوى للمعرفة العامة، ثم قمنا بتزويده بمحتوى خاص لشرح وتدعيم مناهج التعليم المصري ومناهج أمريكا.

وأوضح شوقي خلال كلمته بجلسة التعليم في معرض القاهرة الدولي للاتصالات ، أنه تم مراجعة كافة المصادر والفيديوهات والأفلام الموجودة على بنك المعرفة، بواسطة مركز تطوير المناهج المصري.

وأكد الوزير إن هناك الالاف من البشر يبذلون جهدا جبارا لتطوير التعليم في مصر، مشيرا إلى أن هذا ليس جهد شخص او مسئول واحد.