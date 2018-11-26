كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - تخفيض 50% على رحلة مصر للطيران لطوكيو يوم 6 ديسمبر

في اطار سعي الشركة الدائم لتقديم افضل عروضها الترويجية بما يلائم ويلبي رغبات عملائها الكرام، تطرح مصر للطيران تخفيض 45% علي رحلتها رقم (MS964 ) التي تغادر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر المقبل من مطار القاهرة الدولي الساعة ٢٣:٤٠ إلى طوكيو، في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من الآن وحتي 30 نوفمبر الجاري.

كما تطرح الشركة تخفيض 50% علي نفس الرحلة من جميع نقاط شبكة مصر للطيران إلى طوكيو في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من الآن وحتي 30 نوفمبر الجاري والاستمتاع بتجربة السفر الي اليابان علي طائرات الشركة من طراز البوينج B777-300ER

ويمكن للعملاء الاطلاع علي المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الاليكتروني www.egyptair.com او الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية علي 1717 من اي محمول او 090070000 من اي خط ارضي.