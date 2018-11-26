كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - غداً - طرح أسعار برامج الحج دون سعر تذكرة الطيران

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، غدا الثلاثاء، اجتماعا لتحديد أسعار برامج الحج واعتماد الضوابط المنظمة للموسم، كذلك تحديد موعد فتح باب التقدم للحج وموعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألف مواطن لآداء الفريضة هذا العام.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العليا للحج والعمرة لـ"الوطن"، أن الجانب الحكومي في اللجنة يسعى لتثبيت أسعار برامج الحج كما العام الماضي، أوتطبيق زيادة لا تتجاوز حدود 5%.

وأضاف المصدر، أن أسعار البرامج ستطرح دون سعر تذكرة الطيران، منوها إلى أنه سيتم تقسيم التأشيرات الخاصة بالحج السياحي وعددها 36 ألف تأشيرة على النحو التالي، 12 ألف تأشيرة للمستوى البري، و12 الف للمستوى الاقتصادي طيران، و12 ألف لبرامج الـ4 و5 نجوم.

وأوضح، أنه سيتم فتح باب التقدم للحج خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لآداء الحج خلال شهر مارس، على أن يكون أخر موعد لتسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني السعودي 29 شعبان المقبل.

ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة، إن الغرفة ستقدم خلال الاجتماع رؤيتها الفنية لموسم الحج المقبل، مشيرا إلى ضرورة ارتفاع أسعار البرامج بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10%، خاصة بالنسبة للمستوى البري ومستوى الـ4 نجوم.

وأضاف، أن أسعار العديد من الفنادق خاصة القريبة من الحرم المكي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام بالمقارنة بالعام المتاضي، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أسعار تأجير الأتوبيسات الناقلة لحجاج المستوى البري.

وأشار إبراهيم إلى أن الغرفة ترى ضرورة إلغاء إجراء معاينة مساكن الحجاج بالنسبة للفنادق التي تم الموافقة عليها العام الماضي، طالما لم يحدث آية تعديلات بها، على أن توقع الشركات على إقرار بأن تلك الفنادق لم يجرى عليها آية إضافات بالنقص أو الزيادة.

وبلغت أسعار برنامج الحج العام الماضي للمستوى الاقتصادي تحسين 5 نجوم، 52 ألف و900 جنيه، وبرنامج موسم كامل مكة حتى مسافة 1250 متر، 59 ألف و225 جنيها، أما الحج البري تحسين 5 نجوم، بلغت 55 ألف و200 جنيه، وبرنامج إقامة موسم كامل بمكة 60 الف و375 جنيه، أما أسعار الحج مستوى الـ5 نجوم فبدأت بسعر 106 ألاف جنيه.