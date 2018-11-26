كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - محمد عمر يكشف تفاصيل التعاقدات مع المعلمين

كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك ثلاث أنواع من التعاقدات مع المعلمين تعدها الوزارة حاليا، وهي عقود خلال العام الحالي ولمدة زمنية لعلاج العجز فى بعض التخصصات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام وتشرف الوزارة بشكل مباشر على أعمال المديريات والتصديق عليها قبل التعاقد.

وأشار خلال تصريحات للمعلمين علي جروبات الواتس اب أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على طرح مسابقة عامة لجميع التخصصات، موضحا أنها ستكون مسابقات محلية لضمان علاج المشاكل السابقة وضمان استقرار المنظومة التعليمية

وأشار أن هناك مسابقات سنوية بعد ذلك لتعويض عدد المعلمين الذين يخرجون على المعاش وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة.