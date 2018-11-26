كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:53 مساءً - 28 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بـ"اقتحام كنيسة عين شمس"

اقتحام كنيسة عين شمس

حددت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، جلسة 28 نوفمبر، لأولى جلسات محاكمة المتهم بمحاول اقتحام كنيسة، حاملا سيخ حديد وإصابة شخصين، أمام محكمة الجنح.

وزعم المتهم فى تحقيقات النيابة، إنه "شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمى إلى فصيل إرهابى".

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس، تلقت بلاغا من الأهالي بمحاولة أحد الأشخاص ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.