سما المصري تعلق على الفياجرا النسائية: "يوم مش فايت.. عدد السكان هينفجر"

علقت الفنانة سما المصري، على الأقاويل حول انتشار وتداول الفياجرا الحريمي "الحبة الروز" في مصر. وكتبت سما المصري عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "فياجرا حريمي إيه ياجماعة اللي هتنزل السوق؟.. هار أسود؟.. كده عدد السكان هينفجر يا جدعان.. يوم مش فايت". وكان ظهور "الحبة الروز"، المُستخدمة كمنشط جنسي للنساء، على غرار "الحبة الزرقاء" للرجال، قد أثار الجدل وكانت الشركة المنتجة لها تحضر لمؤتمر صحفي، الأربعاء المقبل، للإعلان عنها، ثم تراجعت وتبرأت من الأمر، ولكن هذا لم يوقف الجدل. ​

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