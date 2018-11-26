بالفيديو| مطربة تروي قصة انفصالها عن أسرتها: "أمي قالتلي اتجوزي واشتغلي رقاصة"

أعربت المطربة نهال كمال، عن حزنها بسبب تعرضها لتجربة سيئة مع أسرتها بسبب إقبالها على الغناء، مشيرة إلى أن أسرتها كانت ترفض ممارسة هواية الغناء أو حلم خوض هذا المجال.

وقالت نهال كمال، خلال لقائها مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "أنا خَدت قرار إني عندي موهبة مؤمنة بيها، حتى لو في البيت شايفين إنها طريق الانحراف، أُمِّي قالت لي اتجوزي وبعدين اشتغلي رقاصة لو تحبِّي".

وتابعت: "كان الحل في الانفصال، وأنا كملت حياتي لوحدي، وصرفت على تعليمي، وعشت أيام مش سهلة".

وأشارت المطربة إلى استمرار تواصلها مع عائلة والدها، لاقتناعهم بموهبتها وفنها مقارنة بانقطاع الصلة مع عائلة والدتها"، لافتة إلى أن العنف الأسري قد يأتي في بعض الأحيان من السيدات لا من الرجال.

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