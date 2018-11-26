بالصور| سيدة بريطانية تفقد 60 كيلو جرام من وزنها.. والسبب تعرضها للإحراج

تعرضت سيدة بريطانية، تدعى"راشيل أيرز" للإحراج الشديد بسبب وزنها الزائد حيث يبلغ وزنها حوالي 145 كيلو جرامًا، حينما اضطرت لحجز 3 مقاعد في إحدى الطائرات بسبب وزنها، حتى لا تجلس بجانب أي مسافر، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

عزمت راشيل على فقد وزنها حتى لا تتعرض للمضايقات والانتقادات بعد ذلك، فور ملاحظتها إصابة والدها بمرض السكري، وهو وراء قرارها المفاجئ في استعادة رشاقتها والتخلص من البدانة الكارثية التي تبدو عليها.

اضطر والدها لخوض عملية جراحية كبرى في عينه بسبب وزنه الزائد، لتعزم الانضمام لبرنامج "خسارة الوزن"، والحصول على جسد رشيق غير ممتلئ وسمين.

بعزيمة وإرادة قوية تمكنت راشيل من خسارة أكثر من 60 كيلو جرامًا من وزنها، واستطاعت التحكم في الوجبات الغذائية التي تأكلها.

وفور خسارة وزنها سارعت السيدة بعمل مجسم لها وهي على وزنها البدين والسمين، لتشعر بالفخر بما خسرته من الوزن بعد أن أصبحت بجسمٍ ممشوق غير سمين.

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