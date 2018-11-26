نور اللبنانية تكشف حقيقة خلافها مع تامر حسني.. وتقاضيها 200 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية نور حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنان المصري تامر حسني، مؤكدة أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، وعلقت: "تامر صديق عزيز وموهوب في التمثيل جدًا زي ما هو موهوب في الغناء ودمه خفيف وأنا بحب أشتغل معاه".

وأكدت نور في تصريحات تلفزيونية، أن كل الأخبار التي تم تداولها حول ترشحها لفيلم "البدلة" وطلبها إجراء تعديلات في الدور غير صحيحة، قائلة: "أنا من الأصل مكنتش مرشحة للفيلم ده.. هطلب تعديلات إزاي".

وأكدت نور أن دورها في مسلسل "رحيم" هو الأقرب على قلبها عن باقي الأعمال الدرامية التي شاركت فيها، للنجاح الكبير الذي حققه.

وأضافت أن تركيبة شخصية الدكتورة داليا التي قدمتها في مسلسل "رحيم" ، جذبتها بشدة نظراً للصراع الموجود بداخلها بين القلب والعقل، موضحة أن هذا المسلسل كان أكثر نجاحًا من مسلسل "إكسلانس".

ومن جانب آخر نفت الفنانة اللبنانية تقاضيها مبلغ 200 ألف دولار مقابل موافقتها على الظهور مع الفنان المصري رامز جلال في برنامج المقالب الذي أذيع في رمضان الماضي.