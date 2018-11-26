ظهور تلك العلامة تحت أظافرك قد تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتفاوت أعراض مرض السرطان على حسب المنطقة التي تصاب بالورم الخبيث في الجسم، والأمر الجديد الذي حذر منه باحثون خلال الآونة الأخيرة، هو أن ظهور خطوط داكنة اللون على الأظافر قد تكون من العلامات الدالة على الإصابة بمرض السرطان.

ونوّه الباحثون في هذا السياق إلى أن هذه الخلايا السرطانية يمكن أن تدمر الأنسجة السليمة المحيطة بها، بما في ذلك الأعضاء الحيوية. ولفت موقع Skin Cancer الطبي إلى أن ظهور خطوط داكنة (باللون البني أو اللون الأسود) أسفل أظافر اليد، قد يكون إشارة دالة على تزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وشدد الباحثون في الوقت نفسه على ضرورة الانتباه لهذا الشكل النادر من سرطان الجلد؛ لأنه يكون ثانوياً، ويسهل على كثيرين الاعتقاد بأنه مجرد كدمة، غير أن تلك الكدمة لا تلتئم مع مرور الوقت، ولهذا يجب التعامل مع الأمر بمنتهى الحيطة والحذر.

وورد أيضاً على الموقع "عادةً ما يظهر سرطان الجلد في مناطق الجسم التي تكون أكثر عرضة للشمس مثل الصدر، الوجه، الظهر، الساقين، الأذنين والذراعين. لكن لم يكن معروفا في السابق أنه قد يظهر أيضاً أسفل الأظافر، فهذا أمر نادر لكنه وارد الحدوث. واتضح أن سرطان الجلد الثانوي يُشَكِّل حوالي 2 % من كل حالات الإصابة بسرطان الجلد، وعادةً ما يظهر على شكل خطوط بنية أو سوداء أسفل الأظافر".