افتتاح مجوهرات أميرة في أبو ظبي بحضور نخبة من نجمات الفن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتُتح في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فرع "مجموعة مجوهرات أميرة"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس، بحضور نخبة من نجمات ونجوم الفن.

وكان في مقدمة حضور الإفتتاح، نجوم من مشاهير الخليج، أبرزهم المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، زوج الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وكذلك الممثلة السعودية مروة محمد، والإماراتية فاطمة الحوسني، بالإضافة المطربة الأردنية زين عوض.

"فوشيا" كان حاضرًا أيضًا في الحدث، ووثق أجواء الإفتتاح، كما التقى بالفنانات، مروة محمد، وفاطمة الحوسني، وزين عوض، اللاتي أبدين رأيهن بافتتاح "مجموعة مجوهرات أميرة".

تفاصيل الحفل ولقاء الفنانات عبر الفيديو التالي: