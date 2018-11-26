عقيل الرئيسي لزوجته فرح الهادي بعد عملية التجميل: بومة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخر الفنان الكويتي عقيل الرئيسي من شكل وجه زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي بعد خضوعها لعملية تجميل في وجهها استعدادًا لإقامة حفل زفافهما للمرة الثانية بالتزامن مع عيد زواجهما الأول.

وقال عقيل، في مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات: "أشكر العيادة أنه سوالك شكل البومة"، موضحا أنها منذ عودتها إلى المنزل فور إجرائها لعملية التجميل وهي تجلس ثابتة في مكانها لا تضحك ولا تحرك عينيها فقط، وذلك للحفاظ على نتائج العملية.

ومن جانبها طالبته فرح بعدم تقريب الكاميرا من وجهها؛ لأنه مازال منتفخًا ومتورمًا، مشيرة إلى أنها أول مرة منذ زواجها من عقيل تتجنب أن يرى وجهها فور استيقاظها من النوم، نظرًا لشدة انتفاخه.

وكانت الفنانة الكويتية فرح الهادي قد شاركت متابعيها، بمقطع فيديو لها أثناء تواجدها في عيادة طبيب التجميل، من خلال حسابها عبر تطبيق سناب شات.

وأوضحت الهادي أن سبب زيارتها لطبيب التجميل هو رغبتها في عمل نيولوك يتناسب لحفل العرس الذي اتفقت مع زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على إقامته احتفالا بمرور عام على زواجهما.