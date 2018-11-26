روزانا اليامي: الفاشينيستات ظاهرة سخيفة جدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الإعلامية السعودية روزانا اليامي النار على الفاشينيستات، معلنة رفضها التام أن يتم تصنيفها كفاشينيستا لمجرد مشاركتها في مجال الإعلانات. وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: "أنا أسوي إعلانات كإعلامية مش كفاشينيستا.. ولا عمري هكون فاشينيستا". وأكدت روزانا: "الفاشينيستات بشكل عام ظاهرة سخيفة جداً.. أنا ضد هذه الشركات جملة وتفصيلاً وعمري ما اسمي راح يندرج تحت شركات تسوق لمنتجات من خلالي". أما عن الانتقادات الموجهة إليها بسبب شربها الشيشة، فقد دافعت عن نفسها، قائلة: "أنا حرة أطلب شيشة أطلب عصير.. معلش عادات وتقاليد إيش سوري اللي أنا ضدها.. طب ليه الشيشة موجودة في المطاعم والكافيهات لو هي ضد العادات والتقاليد".

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