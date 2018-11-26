كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - فريدة محمد تفوز ببطولة DHA CUP للإسكواش

فريدة محمد

نجحت بطلة النادي فى الإسكواش فريده محمد فى الحصول على المركز الأول في بطولة DHA CUP و أقيمت البطولة في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2018 فى دولة باكستان.

شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تفوز ببطولة DHA CUP للإسكواش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .