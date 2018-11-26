كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - اخلعني ياحضرة القاضي : ده بخيل وبيعد علي ملاعق الارز في الغداء

تقدَّمت عروس مصرية بدعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بالقاهرة بعد 3 أيام فقط من زواجهما، بسبب ما رأته من “بخل شديد” كان كافيًا لأخذ قرارها خلال هذه الفترة القصيرة.

وفي التفاصيل، قالت رضوى 25 عامًا في دعواها: “منذ الخطوبة ظهرت عليه علامات البخل، وعندما كنت أطلب منه شراء هدية يرفض ويختلق أسبابًا كي لا يشتريها، لكن أهلي أجبروني على الزواج منه، ووافقت ظنًّا مني أنه سيتغير لكن ظل على حاله، وعندما كنت أشتكي بخله إلى أسرته يقولون لي هذا هو أفضل شخص كي يوفر لكِ ولأولادك”.

وأضافت: “كنت أرى كل يوم موقفًا يجعلني أكره اليوم الذي التقيت فيه بهذا الشخص المريض بجمع المال، حتى أنه وصل إلى أن يعدد ملاعق الأكل ويحسبها علي، وكان يرفض أن أذهب إلى الكوافير ليوفر المال الذي سيدفعه ويكلف شقيقته تضع لي مستحضرات التجميل وتحجج بأن هذا تبذير غير مبرَّر”.

وتابعت: “لم يكتف بهذا بل كان يبحث عن راتبي ويبتزني ويهددني ليأخذه غصبًا ويعتدي علي بالضرب وأحدث بي عدة إصابات؛ ما جعلني أكفر بالحياة معه والذهاب إلى منزل والدي بعد نزوله من البيت هربًا من الحياة برفقته”.

واختتمت الزوجة شكواها: “تأكدت أنه لن يتغير لأن الطبع غلاب، فاتخذت قراري بخلعه رغم هجوم الجميع عليَّ بسبب استمراري 3 أيام فقط، إلا أنني لم يهمني بعد أن أدركت أنني إذا أكملت معه سيكون أمامي خياران: إما قتله وإما الانتحار”.