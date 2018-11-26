كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - برتوكول تعاون بين البريد المصري و"سوق دوت كوم"

أعلن البريد المصري اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوق دوت كوم، احدى شركات أمازون، تهدف إلى النظر في مبادرات لوجستية متنوعة من شأنها العمل على زيادة البضائع المتاحة على موقع سوق دوت كوم للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية ايصال المنتجات اليهم. هذا ويعمل البريد المصري في الوقت الراهن بشكل وثيق مع شركة سوق دوت كوم في توصيل البضائع للمستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال عصام الصغير من البريد المصري: " تربطنا علاقة وثيقة مع شركة سوق دوت كوم وتوقيع مذكرة تفاهم الْيَوْمَ يهدف الى ايجاد وسائل إضافية للتعاون في اتاحة اكبر قدر ممكن من البضائع للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية التوصيل. سيتحقق ذلك من خلال استكشاف وسائل لتطوير الخدمات اللوجستية وهو خطوة هامة نحو تسهيل التجارة الالكترونية للمستهلكين المصريين. ونشكر سوق دوت كوم على هذا الثقة."

وأضاف عصام الصغير: "يتزايد حجم التجارة الالكترونية على مستوي العالم بما فيها منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وتعتبر مصر من الاسواق الواعدة وخصوصا ان أغلبية الشعب المصري من الشباب وهم الفئة الأكثر طلبا من خلال التسوق الالكتروني ولذلك يعمل البريد المصري على توفير بيئة ملائمة لتقديم خدمات التجارة الالكترونية وبأفضل الأسعار الممكنة ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو الموبيل.