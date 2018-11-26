كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - حسن حامد : الألعاب الإليكترونية أصبحت مصدر منافسة كبيرة بالاسواق العالمية

صرح حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات أن الألعاب الإليكترونية أصبحت حاليا مصدر منافسة كبيرة في الاسواق والاستثمارات العالمية ، وإن الاستثمار في الألعاب تفوق على السينما في أمريكا.

وأضاف "حامد"، خلال استضافته ببرنامج" 8 الصبح" علي قناة "Dmc" في حلقة صباح اليوم، أن اللعبة الشهير المنتشرة عبر المواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" pubg" إنتاج الصين، تم عملها من أجل منافسة السوق الأمريكي في الألعاب التجارية.

وأن الألعاب التجارية تهدف إلى الاستثمار وكبرى الشركات تدرس كيفية إدمان الشباب الألعاب قبل طرح تصميم اللعبة من أجل تحقيق نتائج هائلة.