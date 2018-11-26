كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - بالفيديو فتاة تمسك يد حبيبها وتسنده لتسليم شهادة تخرجه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول فتاة تتمسك بحبيبها رغم مرضه، أثار العديد من ردود الفعل الإيجابية والساخرة من قبل المتابعين على صفحات السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، ظهر في مقطع الفيديو المصور فتاة تمسك يد حبيبها وتسنده وهو مريض أثناء ذهابه لتسليم شهادة تخرجه، وكتب تحت مقطع الفيديو المنتشر عنوان "اخترها قوية.. يومًا ما ستكون هي جيشك الوحيد"، ودعمها الكثير من المتابعين بسبب وقوفه بجانب حبيبها وعدم التخلى عنه.

وجاءت التعليقات كالآتي: قالت أحدهما: شوفوا كمية الحب والوفاء والقوة التي تتمتع بها هذه المرأة ربنا يرزقنا الحب الحلال، بينما قال أخر: ده بيحصل في الافلام بس والفيديوهات، وأيضا قالت إحدى التعليقات: ده اسمه الحب الحقيقي هو الإخلاص هو احساس الشخص الذي تحبينه بالسعادة والحب تغيير نمط الحياة بايديها تسيبه وتشوف حد غيره بس من حبها الشديد قاعدة معاه وسط تعبه البنت كفاية تكون مثال للبنات التانية.