كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - تعرفى على طريقة عمل فراخ بالكريمة والبطاطس

نعرض لكم طريقة عمل فراخ بالكريمة والبطاطس بخطوات الشيف غادة عاطف حيث تعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية.

مقادير دجاج بالكريمة والبطاطس:

4 صدور دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 كوب بطاطس مقطعة شرائح رقيقة

1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة إكليل جبل مفروم ناعم

¼ ملعقة صغيرة أوريغانو

1 كوب كريمة مكثفة

طريقة عمل دجاج بالكريمة والبطاطس:

نتبل الدجاج بالملح والفلفل ثم نحمي زيت في مقلاة ونضيف الدجاج ونتركه على نار متوسطة لمدة 5-6 دقائق لكل طرف حتى تنضج وتكتسب لونًا بنيا ثم نضعها في وعاء جانبا.

نضع البطاطس والثوم وإكليل الجبل والأوريغانو في المقلاة ونحرك لمدة 5 دقائق حتى تنضج البطاطس وتصبح بنية من الأطراف.

نضيف الكريمة المكثفة ونحرك لمدة 5 دقائق حتى تصبح ساخنة وقوامها سميك مع التحريك من حين لآخر ثم نرش ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

نضيف الدجاج ونقلبه حتى يمتزج بالصلصة الكريمية والبطاطس ثم نزين بفصوص الثوم والأعشاب.

نضع الدجاج والبطاطس بالكريمة في طبق التقديم ونقدمه ساخنا.