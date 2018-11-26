كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - لكل بنت .. وصفة سهلة لتفتيح البشرة بدون كيماويات



هل تريدين تفتيح بشرتك بسرعة لا تتوقعينها وبدون استخدام مواد كيماوية يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعة تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم كل ما تحتاجين إليه: •ملعقتان كبيرتان من أزهار البابونج المسحوقة. •ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. •ملعقة كبيرة من الحليب. •ملعقة من الخل. •عصير ليمونة. طريقة تطبيق الوصفة: في وعاء صغير تمزج المكونات و توزع على البشرة وتترك 30 دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر ويمكنك تكرارها يوميا لمدة أسبوع إلى أسبوعين وستدهشين بالنتيجة.

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