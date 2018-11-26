كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - استبعاد صلاح من جوائز جلوب سوكر.. ورونالدو ينافس مبابي على الأفضل

جلوب سوكر

أعلنت اللجنة الفنية المنظمة لجوائز "جلوب سوكر" السنوية في دبي بالآمارات العربية المتحدة عن أسماء المرشحين الرسميين لجوائز الأفضل لعام 2018.

واختارت اللجنة ثلاثة أندية لتنافس على جائزة أفضل ناد في عام 2018 من بين ريال مدريد، أتليتكو مدريد وليفربول.

بينما يتنافس خمسة مدربين على لقب الأفضل وهم "ديديه ديشامب" بطل العالم مع فرنسا، "زين الدين زيدان" بطل دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، "دييجو سيميوني" بطل الدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد، "يورجن كلوب" مدرب ليفربول ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا و"ماسيماليانو أليجري" بطل الدوري والكأس في إيطاليا.

وتنفرد اللجنة المنظمة بتقديم جائزة خاصة لأفضل وكيل لاعبين في عالم كرة القدم، ويتنافس عليها الثلاثي "خورخي مينديز"، "جوناثان بارنيت"، "ستيفانو كاستانا".

ودخل "كريستيانو رونالدو" مهاجم يوفنتوس بالمنافسة الشرسة على لقب أفضل لاعب في العام أمام كلاً من الفرنسيين "أنطوان جريزمان" و"كيليان مبابي".

واستبعد "محمد صلاح" عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل، على الرغم من وصوله مع ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتألقه في الدوري الإنجليزي وحصوله على لقب الأفضل في إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز مع جائزة هداف البرييمرليج في الموسم الماضي.

وكان الفرعون المصري قد حصل على جائزة أفضل لاعب عربي في عام 2016 لجوائز "جلوب سوكر" عندما كان لاعباً في صفوف نادي روما الإيطالي.

بالإضافة لاستبعاد "لوكا مودريتش" اللاعب صاحب جائزة الأفضل في القارة الأوروبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وجائزة الأفضل لعام 2018 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والأرجنتيني "ليونيل ميسي" بطل الدوري والكأس في إسبانيا بالموسم الماضي.