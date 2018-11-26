إطلالة جديدة لدينا الشربيني.. وبوسي شلبي: "إيه الحلاوة دي يا حوت"

نشرت الفنانة الشابة دينا الشربيني، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا الشربيني، مرتديه فستان أحمر "كت" له فتحة ساق طويلة، كشفت عن ساقها، وتسريحة شعر ويفي قصير، مع نظارة شمسية.

وتفاعل العديد من جماهيرها مع الإطلالة، وكان أبرز الردود، تعليق الإعلامية بوسي شلبي على الصورة قائلة: "إيه الحلاوة دي يا حوت"، في إشارة منها لأغنية الهضبة "برج الحوت" التي أعلن مؤخرًا في إحدى حفلاته إنها لـ "الشربيني".

يذكر أن الفنانة الشابة، ستحل ضيفة اليوم، مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها صاحبة السعادة، على شاشة dmc.

​