في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. منى أبو شنب: "فين حقوق الرجالة اللي بتضرب"

مازالت الإعلامية منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، تخرج علينا بين الحين والآخر، للإعلان عن آراءها التي تضرب بحقوق المرأة عرض الحائط.

وأمس وبالتزامن مع احتفالات العالم، باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، نشرت منى أبو شنب مقطع فيديو جديد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو فيه العالم لمواجهة العنف ضد الرجل.

وقالت خلال المقطع: "كل شوية تتكلموا عن الستات لحد ما صدعت، فين حقوق الراجل، وليه مش بنتكلم عن العنف اللي بيتمارس ضده".

وأضافت: "الستات دلوقتي بتضرب الرجالة، وبتحرمهم من عيالهم لو اتجوز عليها، وبتوديه المحكمة، ده عنف ولازم نتكلم عنه"، مضيفة: "لو الست رفضت إن جوزها يعدد ويتجوز عليها تبقى بتمارس العنف ضده، ولازم نتصدى لهذا النوع".

وتباينت الكثير من الآراء حول المقطع، فوافقها في الأمر شريحة كبيرة من الرجال، بينما سخرت العديد من السيدات من آراءها، معترضين عما تدعو لها.

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