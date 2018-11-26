بالفيديو| والدة مجدي شطة لهاني شاكر بعد مهاجمته ابنها: "يا خسارة حبي اللي حبتهولك"

قالت والدة المطرب الشعبي مجدي شطة، إنها اكتشفت موهبة نجلها في الغناء في عمر الـ7 سنوات، وشجعته على الاستمرار.
وأضافت والدة المطرب الشعبي، لـ"الوطن": "أنا زعلانة من هاني شاكر، هو برده كان شاب زي ابني وعايز يغني ويتشهر"، في إشارة إلى تصريحاته في برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON E": والتي قال فيها "مجدي شطة وحمو بيكا أخدوا أكبر من حجمهم بكتير، مش واخدين تصاريح أو موافقات ولا منتسبين للنقابة، واللي بيعملوه شيء ملوش علاقة بالفن"، وتابعت والدته قائلة: "أنا كنت بحب هاني شاكر.. يا خسارة الحب اللي حبتهولك".
وأعربت عن سعادتها بنجاح "شطة"، والشهرة التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة، متابعة: "ربنا يوفقك ويحبب فيك خلقه، يكفيك شر المرض ومن يؤذيك".
ومن جانبه، أهدى مجدي شطة والدته أغنية "ست الحبايب" للمطربة فايزة أحمد، وبعدها انحنى وقبل يدها، تقديرًا لدورها في حياته.
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