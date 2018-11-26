جيجي حديد بالبكيني برفقة شقيقها أنور.. وتقتني لوحة غريبة التّصميم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مُشاركاتها المُكثّفة في أسابيع الموضة العالمية، وتبخترها على منصة عروض أزياء فيكتوريا سيكريت، حان الوقت بالنّسبة إلى جيجي حديد لأن تأخذ قسطًا من الرّاحة، فتوجّهت إلى مدينة ميامي السّاحلية برفقة شقيقها عارض الأزياء الصّاعد "أنور حديد"، من أجل الاسترخاء تحت أشعة الشّمس على متن قاربٍ فاخر.

وكشفت عارضة الأزياء من أصولٍ فلسطينية عن جسدها الممشوق مُرتديةً "بكيني" لونه خمري، كما أخرجت الجانب الجامح من شخصيّتها عن طريق مُمارستها بعض النشاطات المائية المُثيرة، كالقفز في مياه المُحيط من أعلى القارب.

أمّا عن شقيقها الأصغر "أنور حديد"، فارتدى الشّاب اليافع شورت سباحة أسود، ليشكف عن الوشوم الهائلة التي غطّت جسده، كما قفز هو الآخر في مياه الهادئ، بعد فترة استراحة على متن القارب.

وفي عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، وظّفت جيجي بعض الأموال من ثروتها التي تصل إلى 13 مليون دولار من أجل اقتناء لوحةٍ فنّيةٍ حملت عنوان "الفوضى التي أقحمت نفسي بها"، والتي كانت بتوقيع الفنانة "أوستين وينر"، وذلك ضمن فعاليات معرض Mid-Explosion.

ومن الجدير ذكره أنّ جيجي حديد انتعلت حذاء رياضيا في المعرض من تعاونها مع العلامة الرياضية "ريبوك"، حيث سيتم إطلاق 6 تصميمات أحذية جديدة في أوائل العام المُقبل.