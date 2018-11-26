شيماء علي ترد على اتهامها بالبذخ في حفل استقبال مولودتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة الكويتية شيماء علي، على اتهامها بالبذخ والإسراف في حفل الاستقبال الذي أقامته لمولودتها الجديدة في المستشفى.

وقالت شيماء عبر مقطع فيديو في تطبيق سناب شات: "كل متابعيني القدام عارفين إني عمري ما تفلسفت أو استعرضت مالي أو أغراضي أو أعمالي على حدا".

وأضافت: "اللي بيقولوا جابت عازفة تعزف فوق راس البيبي في المستشفى وشلون كده يوت.. أولا البيبي في الاستقبال ما ينزل يكون عند الممرضة".

وتابعت الفنانة الكويتية: "ثاني شيء والأهم اللي كاتبين بذخ وإسراف.. انتم تدرون قديش دافعة يمكن دافعة 100 دينار أو 50 دينار فقط.. ترى مو كل شي تشوفوا حلو وراقي وذوق معناته لازم يكون وايد غالي.. ترى في أشياء وايد رخيصة وتطلع راقية".

واختتمت: "اللي مقتدر والله عاطيه وقادر يسوي يسوي وعليه ألف عافية.. أنا مو أول واحدة ولا آخر واحدة سوت استقبال بشكل فخم وحلو.. أما بنعمة ربك فحدث".

وكانت الفنانة الكويتية شيماء علي قد استقبلت مولودتها الثالثة، موضحة أنها اختارت لها اسم "الزين".

وشاركت جمهورها بصورة لها فور ولادتها واحتضانها المولودة، عبر تطبيق "سناب شات"، معلقة :"اللهم لك الحمد رزقت بمولودة وسميتها الزين.. يارب تجعلها من الذرية الصالحة".