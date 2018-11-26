نورمان أسعد تورث جمالها لابنتها من أيمن زيدان "جودي".. شاهديها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبهرت "جودي" ابنة الفنان السوري أيمن زيدان وطليقته الفنانة المعتزلة نورمان أسعد، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور جديدة لها أظهرت جمالها.
وتداول نشطاء صور جودي الجديدة التي كشفت عن مدى شبهها بوالدتها، إذ أصبحت فاتنة، علمًا بأنّها الابنة الوحيدة لأيمن زيدان ونورمان أسعد، اللذين تزوجا عقب مشاركتهما سويًا في مسلسلهما الشهير "يوميات جميل وهناء"، إلّا أنهما سرعان ما انفصلا دون توضيح السبب.
وبعد الانفصال، عادا لبعضهما مجددًا واستمرا معًا لمدة 3 سنوات لينجبا "جودي" التي تبلغ من العمر 15 عامًا، ثم انفصلا مرة أخرى بلا رجعة.
وتعيش جودي مع والدتها في الأردن حيث تقيم هناك مع زوجها الإماراتي الذي أنجبت منه 4 أبناء.
يذكر أن أيمن زيدان تزوج من السيناريست المصرية نشوى زايد، ابنة الكاتب الراحل محسن زايد، ولا زال مستمرًا في هذا الزواج حتى الآن.
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