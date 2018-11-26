الامارات | 5 خطوات أساسية لروتين الجمال اليومي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات أساسية لروتين الجمال اليومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادةً يبدأ صباحنا بصوت المنبّه، الذي يخبرنا بانطلاق يوم جديد، وبضرورة الاستعجال في إنجاز مختلف المهام اليومية الروتينية التي تنتظرنا في وقتها، لكن حتى مع إيقاع الحياة السريع هذا، يجب ألا تهمل المرأة خطوات العناية اليومية بجمالها، والتي تبدأ من نضارة بشرتها وإشراقتها، فاحرصي على أخذ 10 دقائق من صباحك، لاتباع نصائح الجمال والعناية بالبشرة النقية والنضرة، للحصول على النتائج التي طالما حلمتِ بها، والتي يقدمها لك خبراء علامة مستحضرات الجمال العالمية «دي سي آل»، وهنا خمس من أبرزها:

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