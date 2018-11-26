الامارات | آل باتشينو على موعد جديد مع روائع شكسبير

شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو على موعد جديد مع روائع شكسبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - آل باتشينو سيجسد دور الملك لير. أرشيفية

من المقرر أن يجسد النجم الأميركي، آل باتشينو، دور البطولة في فيلم جديد مأخوذ عن إحدى روائع شكسبير، وهي مسرحية «الملك لير».

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، بأن آل باتشينو (78 عاماً)، سيجسد دور الملك لير، في الفيلم الجديد الذي سيخرجه البريطاني مايكل رادفورد (72 عاماً).

يشار إلى أن رادفورد أخرج فيلم «تاجر البندقية» في عام 2004، وهو مأخوذ عن مسرحية تحمل الاسم نفسه لشكسبير. وكان آل باتشينو قدم دور البطولة في فيلم «تاجر البندقية» أيضاً.

وقال رادفورد: «إن لير هو الهدف الذي يطمح الجميع في الحصول عليه. لقد ظل آل باتشينو يفكر في الأمر لفترة طويلة».

وأضاف المخرج الشهير: «إنه دور ضخم. أعتقد أن (آل باتشينو) سيرغب في الحصول على هذا النوع من المجد، لأنه ممثل رائع». ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد في الخريف المقبل.