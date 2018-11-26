الامارات | البلوفر يزهو بمقاسه الكبير وألوانه

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوفر يزهو بمقاسه الكبير وألوانه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البلوفر يأتي بقصّة ذات أكتاف عريضة وأكمام منتفخة وواسعة. د.ب.أ

يتألق البلوفر التريكو بقصّة أكبر من المقاس Oversized في هذا الشتاء، ليستحضر في الذهن موضة الثمانينات الفخمة. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، سونيا جراو، أن البلوفر التريكو يأتي بقصّة ذات أكتاف عريضة وأكمام منتفخة وواسعة للغاية وطويلة جداً، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. ولمزيد من الجرأة والجاذبية، يتألق البلوفر التريكو ذو القصّة الأكبر من المقاس أيضاً بألوان زاهية كالأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي والبنفسجي، إلى جانب الألوان الهادئة كالبيج والكريمي والرمادي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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