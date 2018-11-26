هكذا يقع عقلك في فخ "الخدع التسويقية" وتشتري أشياء لا تحتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

عندما نذهب من حين لآخر لشراء بعض الاحتياجات يجب أن نأخذ حذرنا جيدا، خصوصا في أوقات التخفيضات الكبيرة، فهناك الكثير من الخدع التسويقية التي ستدفعنا لشراء الكثير من السلع التي لسنا في حاجة حقيقية إليها.

فوراء كل عملية بيع أو شراء الكثير من الخدع التسويقية التي تلعب على العامل النفسي للعملاء وتجذبهم بمختلف الطرق لشراء أشياء لا يحتاجونها في الحقيقة.. فما هذه الخدع وكيف تتلاعب بعقولنا ونفسياتنا دون أن نشعر؟

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