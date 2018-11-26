دون ريجيم.. حيلة بسيطة تساعدك على خفض وزنك بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة لوس أنجولس بكاليفورنيا، أنَّ تناول الطعام ببطء يساعد على تخفيض وزن الجسم، وذلك لأن هذه الطريقة تجعل الإنسان يتناول كميات أقل من الطعام وتتيح له فرصة الاستمتاع به‏.‏

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة التي نشرتها مجلة لانست، شملت ‏30‏ امرأة صغيرة السن قدموا لهن وجبة من المكرونة مع صلصة مكونة من طماطم وخضراوات وجبن بعد أن تناولن في وجبة الإفطار أغذية تحتوي على نحو ‏400‏ سعر حراري‏، نقلًا عن جريدة البيان الإماراتية.

وبعدها قسموا المجموعة إلى فريقين،‏ الأول طلبوا منه تناول الطعام بسرعة والفريق الثاني طلبوا منه وضع الشوكة إلى جانب الطبق بعد تناول كل لقمة وتناول الطعام ببطء وبكميات صغيرة‏،‏ ولاحظ الباحثون أن المجموعة الأولى أتمت تناول الوجبة في تسع دقائق التهمن خلالها‏ 646‏ سعرًا حراريًا، أما أفراد المجموعة الثانية فقد تناولن ‏579‏ سعرًا حراريًا في ‏29‏ دقيقة‏.

وأوضح الباحثون، أن النساء اللاتي طلبوا منهن الحديث والتأني في الأكل تناولن كميات أقل بمعدل ‏70‏ سعرًا حراريًا، مقارنة بالمجموعة التي تناولت وجبتها بسرعة‏.

وفي نفس الصدد، اكتشف علماء الأغذية أن استهلاك كميات قليلة من الطعام يحافظ على ذكاء الإنسان ويزيده تركيزاً واستيعابًا.

وأوضح العلماء أنه بإمكان الأشخاص وكبار السن المحافظة على ذكائهم، وقوتهم الذهنية لوقت أطول، وذلك إذا اختصروا الكميات التي يتناولونها من الطعام.

وفى اختبارات أجريت على الفئران، وجد الباحثون أن الحيوانات التي تناولت أغذية تنخفض فيها السعرات بنسبة 40% في المئة، ينتجون مستويات مضاعفة من البروتين، والذي يعد مسؤولًا عن حماية الخلايا الدماغية، والأعصاب، والتي تمتاز عن بقية خلايا الجسم الأخرى بقدرتها المحدودة على التجدد، حيث اكتشف العلماء أن الأغذية المنخفضة، أو المحدودة السعرات هي الطريقة الوحيدة التي تطيل حياة الأصحاء، وتحميهم من الأمراض العصبية والدماغية مثل الزهايمر والباركنسون.