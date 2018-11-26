رغم معاناتها في 2018...إليسا تتألق في عدد من الإطلالات الرائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:36 صباحاً - جميعنا أصبحنا نعرف أنّ عام 2018 لم يكن بالعام السهل بالنسبة لـ إليسا، حيث إنه تم تشخيصها بمرض سرطان الثدي، وتلقت العلاج الذي لم يكن بالسهل، وبالرغم من المعاناة التي مرت بها، غير أنها نجحت في أن تحافظ على تألقها، بل وشاهدناها في عدد من الاطلالات الرائعة والمميزة، التي أخفت من خلالها أيّ أعراض للمرض أو للعلاج، وإليكِ بعض أجمل اطلالاتها التي تألقت بها في عام 2018.



إليسا في فستان باللون الزيتي البراق:



اختارت إليسا فستانًا من الكسندر فوتيه Alexandre Vauthier من الترتر البراق باللون الأخضر الزيتي، مزينًا عند الخصر بحزام من المخمل الأسود، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، ومجوهرات ماسية مزينة بحجر أخضر، أضفت لمسات من الفخامة على اللوك بشكل عام.





فستان قصير براق من لابورجوازي اختارته إليسا على المسرح:



في إحدى حفلاتها على المسرح، شاهدنا إليسا في اطلالة جريئة لكن جذابة ومميزة، اثبتت تألقها من خلالها، حيث اختارت فستانًا قصيرًا براقًا من “لابورجوازي” Labourjoisie نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض واكسسوارات ذهبية.





تنسيق أنيق من إيلي صعب تألقت به إليسا:



خلال فترة علاجها، شاهدنا إليسا في اطلالة لافتة في أسبوع الموضة في باريس، اختارت فيها تصميمًا من إيلي صعب Elie Saab، عبارة عن فستان ماكسي من الشيفون المطرز، من تحته تنورة سوداء قصيرة، واختارت معه صندلًا بكعب عالٍ من الجلد، وزينت خصرها بحزام على الخصر.





إليسا تحتفل بعيد ميلادها في فستان باللون الزهري:



احتفلت إليسا مؤخرًا في عيد ميلادها وفي شفائها أيضًا في فستان ماكسي باللون الزهري من دار “موغلر” Mugler تصميمه غريب غير متناظر، حيث من جهة له كم قصير، ومن جهة أخرى كم طويل، وله فتحة صغيرة عند منطقة البطن.





إليسا حافظت على تألقها في عام 2018 وعلى اطلالاتها الأنيقة بالرغم من معانتها المرض، ونأمل أن يكون عام 2019 خيرًا عليها.

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