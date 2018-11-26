كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - دورتموند لا يخشى إنفاق الأموال في سوق الانتقالات

دورتموند

يطمح هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلى امتلاك مجموعة مميزة من الناشئين، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال فاتسكه، في تصريحات لصحيفة بيلد "من المهم أن نحافظ على التوازن بشأن الإيرادات والنفقات على المدى الطويل، نحن نريد بالتأكيد أن نظل بلا ديون".

وأكد فاتسكه أن ناديه لا يضع أي حدود عند التحرك للقيام بصفقات في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى استعداد دورتموند لإنفاق الكثير من الأموال، حال الحاجة للقيام بذلك.

وعبر فاتسكه عن رغبته في امتلاك الفريق الأول، مجموعة هائلة من الناشئين، مضيفًا "6 لاعبين من القائمة الحالية، خرجوا من فريق الشباب بالنادي".

وأتم "من الرائع بالنسبة لنا، أن نرى شباب النادي وهو يقدم الإضافة المطلوبة مع الفريق الأول مثل ماركو رويس وماريو جوتزه".

يذكر أن بوروسيا دورتموند حقق انطلاقة استثنائية له هذا الموسم، بعدم الخسارة في أي مباراة بالبوندسليجا بعد مرور 12 جولة، محتلًا الصدارة برصيد 30 نقطة.