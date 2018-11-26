كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - دينا الشربيني تكشف عن كواليس بحياتها الفنيه ..اليوم

تكشف الفنانة دينا الشربيني عن كواليس بحياتها الفنية والشخصية خلال حلقة، اليوم الإثنين، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر قضائية "DMC" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يذكر أن أبرز أعمال دينا الشربيني مسلسل "مليكة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان الماضي.