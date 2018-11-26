كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - صلاح بيومي يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالمنوفية

تفقد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عددا من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديري الإدارات العامة بشركة المنوفية.

وأوضح الدكتور صلاح بيومي، أنه تم خلال الزيارة مناقشة ومتابعة الملفات المتعلقة بمشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها، وموقف الوصلات المنزلية، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومتابعة جودة المياه المنتجة من المحطات الإرتوازية والمرشحة.

كما قام بالمرور على مشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها بمركز الشهداء، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دناصور بطاقة 10 آلاف م3، وتخدم ما يقرب من 96 ألف نسمة، وكذا تم المرور على محطة رفع صرف صحي زاوية البقلي، ومحطة مياه زاوية البقلي الإرتوازية،وشبكات الصرف الصحي بقرية زاوية البقلي، ومشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني بمحافظة المنوفية.