كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - السيسي يصل إلى مركز المنارة لافتتاح مؤتمر الثروة المعدنية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات "المنارة" بالتجمع الخامس، لافتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذي تعقد فعالياته بالقاهرة على مدى 3 أيام برعاية الرئيس السيسي، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس المؤتمر، أن حضور الرئيس السيسي ورعايته لهذا الحدث الإقليمي المهم لصناعة التعدين على أرض مصر يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية في إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي، الذي تعمل الدولة على تطويره وفق خارطة طريق ورؤية واضحة إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع، وتطلعها لأن يسهم بدور كبير في تعزيز اقتصاد مصر، وأن يصبح أحد مصادر العائدات للخزانة العامة الدولة في ظل توافر الثروات التعدينية التي تزخر بها العديد من المناطق في مصر.