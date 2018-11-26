كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - ماكنرو: كيريوس يُهدر موهبته
جون ماكنرو
قال أسطورة التنس الأمريكي المعتزل جون ماكنرو، أن الأسترالي نيك كيريوس يعد أفضل موهبة ظهرت في ملاعب التنس، في آخر 10 أعوام.
وأضاف ماكنرو، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان "أخشى القول أن نيك كيريوس يهدر موهبته الكبيرة في الوقت الحالي، وهو أمر لا أرغب في رؤيته، ولكننا يبدو أننا سنعاصره".
وتابع "أحب كيريوس كثيرًا وأراه طفلًا عظيمًا، هو أفضل موهبة في التنس في آخر 10 أعوام، الفارق بيننا أنني كنت أحاول في كل الأوقات، أما هو لا يقوم بنفس الأمر".
وأوضح ماكنرو "بإمكان كيريوس أن يضيف كثيرًا لرياضة التنس إذا قرر الالتزام والانضباط، سيكون الأمر جيدًا بالنسبة له".
وتطرق ماكنرو، للحديث عن غضبه الشهير في الملاعب، بقوله "أعتقد أنني من أفضل اللاعبين على مر العصور، هناك حالة من الجدل أثيرت بسبب سيرينا وليامز، وما قامت به في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، ولكني قمت بأمور أسوأ منها بكثير".
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