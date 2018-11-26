كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - فيديو..ماندو : تأثير لعبة "PUBG" على صاحبك

نشر محمد علاء " ماندو " علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض تأثير لعبة ببجي على صاحبك "PUBG".

ظهر في هذا الفيديو ماندو يستعرض تأثير ببجي على صحبك "PUBG" ، حيث ان الاشخاص الذين يلعبون هذه اللعبة يتعاملون معها كأنها واقع حقيقي.

شارك ماندو في هذا الفيديو صديقة عمرو ، وقام ماندو باللعب وبدأ يتحرك وصديقه يظن ان احد يطارده .

ولكن عند اكتشاف انه يلعب قام بمعاقبته بطريقته الخاصة.

ولاقي الفيديو اعجاب الكثير وحصد علي مشاهدات كثيرة.

شتهد الفيديو..