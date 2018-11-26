كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - فيديو..ماندو : تأثير لعبة "PUBG" على صاحبك
نشر محمد علاء " ماندو " علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض تأثير لعبة ببجي على صاحبك "PUBG".
ظهر في هذا الفيديو ماندو يستعرض تأثير ببجي على صحبك "PUBG" ، حيث ان الاشخاص الذين يلعبون هذه اللعبة يتعاملون معها كأنها واقع حقيقي.
شارك ماندو في هذا الفيديو صديقة عمرو ، وقام ماندو باللعب وبدأ يتحرك وصديقه يظن ان احد يطارده .
ولكن عند اكتشاف انه يلعب قام بمعاقبته بطريقته الخاصة.
ولاقي الفيديو اعجاب الكثير وحصد علي مشاهدات كثيرة.
شتهد الفيديو..
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