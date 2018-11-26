كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - أتلانتا يقترب من بلوغ نهائي الدوري الأمريكي

أتلانتا يونايتد

وضع أتلانتا يونايتد، قدمًا في نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين، بعد فوزه على نيويورك ريد بولز بثلاثية دون رد، في ذهاب نهائي القسم الشرقي الليلة الماضية.

وفي القسم الغربي، تعادل بورتلاند تيمبرز مع سبورتينج كانساس سيتي بدون أهداف ذهابا.

وضع جوزيف مارتينيز، أتلانتا في المقدمة في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الثنائي فرانكو إسكوبار وهيكتور فيالبا، هدفين في الشوط الثاني، ليحصل أتلانتا على أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة.

وألغى الحكم، هدفا سجله ريد بولز عبر برادلي رايت فيليبس، في بداية الشوط الثاني بداعي التسلل.

ويسعى تيمبرز لبلوغ النهائي، للمرة الثانية في أربع سنوات، وخرج بخيبة أمل بعدما أخفق في الاستفادة من اللعب على أرضه الليلة الماضية.

وأبلغ جيوفاني سافاريسي مدرب تيمبرز، الصحفيين "بالطبع كنا نأمل في تحقيق انتصار على أرضنا، لكنهم أيضا لم يحرزوا أي أهداف".

وتابع "الآن يتعين علينا الاستعداد جيدا لمباراة العودة، وأن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية".