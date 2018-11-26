كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - وصول الوزراء المصريين والعرب إلى مركز المنارة لحضور مؤتمر الثروة المعدنية

وصل عدد كبير من الوزراء المصريين والعرب وكبار رجال الدولة والمسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية، منذ قليل، إلى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات "المنارة" بالتجمع الخامس، لحضور فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، والذي تعقد فعالياته بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام برعاية الرئيس، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

ويشارك في افتتاح المؤتمر الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما يشارك في المؤتمر الدكتور صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس المؤتمر، أن حضور الرئيس السيسي ورعايته لهذا الحدث الإقليمي المهم لصناعة التعدين على أرض مصر يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية في إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي، الذي تعمل الدولة على تطويره وفق خارطة طريق ورؤية واضحة إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع، وتطلعها لأن يسهم بدور كبير في تعزيز اقتصاد مصر، وأن يصبح أحد مصادر العائدات للخزانة العامة الدولة في ظل توافر الثروات التعدينية التي تزخر بها العديد من المناطق في مصر.