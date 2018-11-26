كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:11 صباحاً - انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات



انخفضت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 0.54% ليسجل 13032 نقطة. كما انخفض المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 0.10 % ليسجل 2168 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني "EGX 70" بنسبة 0.01% ليسجل 681 نقطة، وهبط المؤشر "EGX 100" بنسبة 0.06% ليسجل 1700 نقطة.

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