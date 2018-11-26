لمظهر مشرق.. 5 خطوات لتفادي انتفاخات العين بالمكياج

تعاني العديد من السيدات من انتفاخات العين الملازمة لهن، بسبب قلة النوم، وتناول الكافيين بكثرة، فضلًا عن الاعتياد على وضع المكياج، ثم الإقلاع عنه.

الأمر الذي يظهرهن بشكل غير لائق، كما يعرضهن للإحراج أغلب الوقت، بسبب انتقاصه من جمالهن.

تقدم لكي "هن" عدة خطوات لتفادي من تلك العيوب الموجودة أسفل العين:

1- نظفي بشرتك جيدًا، ثم طبقي الكريم المرطب.

2- ضعي كريم الأساس، ووزعيه جيدًا أسفل العين، ويفضل توزيعه بطريقة "الطبطبة" باليد.

3- قومي بتغطية الانتفاخات باستخدام الكونسيلر.

4- ضعي شادو بلون الجفن، ثم ارسمي خط رفيع من الايلاينر.

5- ضعي الماسكارا وتجنبي وضع الكحل.

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